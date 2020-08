Maglia Sampdoria 2020/2021: presentati i tre kit per la prossima stagione – FOTO (Di mercoledì 12 agosto 2020) Attraverso i propri canali ufficiali la Sampdoria ha presentato le tre maglie da gioco per la stagione 2020/2021 La Sampdoria ha presentato la prima, la seconda e la terza Maglia della stagione di Serie A 2020/21. Per quanto riguarda il kit casalingo Macron non ha tradito le aspettative dei tifosi e ha regalato, nel giorno del 74esimo compleanno della squadra blucerchiata, una Maglia classica dalle linee semplici.La società doriana ha voluto presentarla con un tweet, comparso proprio profilo ufficiale, incorniciandola: «Capolavoro su tela». Il kit away cancella totalmente l’esperimento Joma dell’anno scorso e fa ritorno alla classicità della divisa della squadra blucerchiata. Anche nel caso del ... Leggi su calcionews24

unavitadacinema : @sampdoria oggi festeggi 74 anni! Auguri per il tuo compleanno con la nuova maglia più bella del mondo @MacronSports - Dani_Pere_96 : RT @passionemaglie: ??? 'Capolavoro su tela' ?? Sampdoria e Macron hanno svelato così la nuova maglia 2020-21 ?? Il vostro parere? #PassioneM… - BabboleoNews : In occasione del suo 74esimo compleanno la #Sampdoria ha pubblicato sui propri social la nuova divisa da gioco targ… - PepeLber : RT @unavitadacinema: @sampdoria oggi festeggi 74 anni! Auguri per il tuo compleanno con la nuova maglia più bella del mondo @MacronSports - CarmeloSamp : @Blucerchiando @sampdoria @MacronSports Questa maglia e un un'incantesimo. Dopo che la vedi è impossibile non amarla. -

La Sampdoria ha presentato la prima, la seconda e la terza maglia della stagione di Serie A 2020/21. Per quanto riguarda il kit casalingo Macron non ha tradito le aspettative dei tifosi e ha regalato, ...

Sampdoria maglia 2020 2021 – La Sampdoria compie oggi 74 anni e per l’occasione ha pubblicato sui social network la maglia Home che la formazione guidata da Claudio Ranieri utilizzerà nella Serie A 20 ...

