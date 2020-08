Lukaku, numeri impressionanti con l’Inter: nel mirino c’è Ronaldo il “Fenomeno” (Di mercoledì 12 agosto 2020) I numeri di Romelu Lukaku con l’Inter sono semplicemente straordinari: il belga ora punta Ronaldo il “Fenomeno” Lukaku sta vivendo una stagione incredibile e i numeri sono lì a testimoniarlo. Il belga viaggia alle medie dei migliori bomber del Vecchio Continente, con gli stessi gol di Messi e Sterling, uno in più di Mbappé. Gli unici ad altezza siderale sono Lewandowski e CR7, ma poi ecco il centravanti interista. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, Lukaku ha realizzato 31 gol in stagione e ha l’obiettivo doppio di giocare altre due partite in questa folle estate e provare a prendere Ronaldo, che al primo anno di Inter chiuse a 34 e alzò anche la Coppa Uefa. Ma non ci sono solo i gol: Lukaku è ... Leggi su calcionews24

