Lorella Cuccarini compie 55 anni: la sorpresa dolcissima di marito e figli (Di mercoledì 12 agosto 2020) Per Lorella Cuccarini agosto è proprio un mese di festeggiamenti. Non solo le vacanze, rigorosamente in famiglia, ma anche più di una ricorrenza speciale da celebrare. Archiviato l’addio con forte polemica a La Vita in diretta che la conduttrice ha guidato con Alberto Matano, la ‘più amata dagli italiani’ è sbarcata in Sardegna dove ha festeggiato le “nozze di granito” con il marito Silvio Testi. Ha pubblicato sul suo Instagram due bellissimi scatti al mare con la sua dolce metà il cui vero nome è Capitta. I due sono sposati da 29 anni e hanno 4 figli e Lorella ha deciso di festeggiare pubblicamente il loro 29esimo anniversario di nozze con foto e dedica su Instagram. “29 anni ... Leggi su caffeinamagazine

