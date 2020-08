Incidente sulla A12 Genova-Sestri Levante: diversi feriti, anche 2 bambini (Di mercoledì 12 agosto 2020) Incidente questa mattina sulla A12 Genova-Sestri Levante: temporaneamente chiuso il tratto tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova. Coinvolte 6 autovetture e un mezzo pesante, all’altezza del km 34. Sul luogo dell’Incidente, dove si registrano km di coda verso Genova, sono subito intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Nell’Incidente sono rimaste ferite diverse persone, tra le quali anche due bambini. Entrambi sono stati portati all’ospedale Gaslini di Genova, uno in elicottero e l’altro in ... Leggi su meteoweb.eu

