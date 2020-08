Incertezze sul caso di Mario Paciolla (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’omicidio di Mario Paciolla napoletano, si inserisce in un regime repressivo, di Uribe prima e di Duque poi, in cui morte e tortura dei dissidenti sono normalità e non solo in Colombia. E’ successo a San Vincente del Caguán, al centro degli interessi delle industrie petrolifere protette dall’esercito. Intere comunità costrette allo sfollamento forzato. Mercoledì 15 luglio Mario Paciolla è stato trovato impiccato nella sua casa di San Vicente de Caguán, un comune colombiano alle porte della foresta amazzonica, nella regione del Caquetá. Mario si trovava a San Vicente in qualità di collaboratore della Missione di Verifica delle Nazioni unite in Colombia in virtù della presenza nel municipio di uno dei 24 ... Leggi su ildenaro

Manca ancora un mese al lancio ufficiale all'interno di Xbox Game Pass Ultimate, ma grazie all'open beta abbiamo provato nuovamente xCloud, il tanto atteso e promettente servizio di game streaming tar ...

È una chiamata alla responsabilità che l’Oms rivolge ai giovani. Un appello che arriva in occasione della Giornata internazionale della gioventù e che ricorda ancora una volta il ruolo che anche i più ...

