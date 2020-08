«I cani rischiano il soffocamento a causa delle mascherine abbandonate» (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’Aidaa lancia un allarme sul rischio di ingestione di mascherine abbandonate nei parchi pubblici e nelle aree per i cani. “Non ci sono ancora per fortuna casi di morte per soffocamento, ma sono oramai diverse le segnalazioni di proprietari di cani che sono costretti e rivolgersi ai veterinari perché il loro cane ha masticato e ingerito pezzi di mascherine abbandonate nei parchi, sui marciapiedi o addirittura nelle aree cani di diverse città italiane”. Così l’Associazione italiana difesa animali e ambiente. Aidaa: “I cani rischiano una morte atroce” Per questo motivo, “prima che possa essere troppo tardi e che possano succedere guai irreparabili per i ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : «I cani rischiano il soffocamento a causa delle mascherine abbandonate» - bestiavdiSatana : E comunque ripensandoci questa non si preoccupava nemmeno per i propri cani. Ne aveva due, entrambi sciolti nonosta… - Bibbi677 : @angelo25771504 @Guidorizzi82 @cliobix @NelleMarche Fanno passare un guaio ai cani, che rischiano di essere soppressi... -

Ultime Notizie dalla rete : cani rischiano «I cani rischiano il soffocamento a causa delle mascherine... Il Secolo d'Italia Quanto sai goderti “le piccole cose” che offre il quotidiano?

Cogliere le semplici gioie di ogni giorno è un dono che hanno tutti: chi più, chi meno però. Cerca qui il tuo Ascendente e troverai le risposte! Desiderare quel che abbiamo perduto o non abbiamo ancor ...

Alta Blenio, escursionisti aggrediti da cani maremmani

L'appello di Denis Vanbianchi dopo parecchie recenti segnalazioni: 'Problema crescente che va affrontato con urgenza da tutte le parti in causa' L’accresciuta presenza del lupo nell’arco alpino ha ric ...

Cogliere le semplici gioie di ogni giorno è un dono che hanno tutti: chi più, chi meno però. Cerca qui il tuo Ascendente e troverai le risposte! Desiderare quel che abbiamo perduto o non abbiamo ancor ...L'appello di Denis Vanbianchi dopo parecchie recenti segnalazioni: 'Problema crescente che va affrontato con urgenza da tutte le parti in causa' L’accresciuta presenza del lupo nell’arco alpino ha ric ...