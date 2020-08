Frana in Valmalenco travolge auto che finisce in un torrente: tre morti, grave bimbo di 5 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una vera e propria strage a causa di una Frana a avvenuta a causa di un violento temporale in alta Valtellina. La Frana si è staccata questo pomeriggio nel territorio di Chiareggio, frazione... Leggi su ilmessaggero

CHIESA IN VALMALENCO (SO) – Una frana di fango e detriti si è abbattuta con terribili conseguenze oggi pomeriggio, attorno alle 17, sulla strada all’imbocco dell’abitato di Chiareggio, nel territorio ...

