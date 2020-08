Esclusiva: ecco il video dell'aggressione in Duomo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ignazio Stagno Le immagini di quanto accaduto all'interno del Duomo di Milano. L'aggressore con l'arma e l'intervento degli agenti Le immagini parlano chiaro (Clicca qui per guardare il video). La tensione all'interno del Duomo di Milano oggi è salita alle stelle. Nel video che pubblichiamo in Esclusiva, appare l'egiziano che ha cercato di aggredire un addetto alla sicurezza. video 1883165 Come si vede da questo video, gli uomini della polizia hanno affrontato con coraggio l'aggressore che teneva sotto minaccia con un coltello il vigilantes. "Buttalo, buttalo!", dicono i poliziotti all'uomo mentre tiene in mano il coltello. Poi l'aggressore parla di una stanza in cui dormire all'interno del Duomo. E uno degli agenti ... Leggi su ilgiornale

tancredipalmeri : LA JUVENTUS HA CONTATTATO 5 ALLENATORI PER SOSTITUIRE SARRI: 1 ha rifiutato, 4 hanno dato disponibilità. Champions… - SeTelecomando : Santo e patrono non sono sinonimi mentre fuoco e camino sì. In esclusiva ecco la fonte del dizionario in Rai:… - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato in esclusiva Manila Nazzaro che di recente, con il suo fidanzato Lorenzo Amoruso, ha partecipa… - PoliticaNewsNow : ESCLUSIVA PN - Tognon (Art. Uno): 'Perchè Zaia ha accantonato Crisanti? Ecco il nostro piano per il Veneto' - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: #FunkoPop x PlayStation, ecco i modelli dedicati ai giochi più famosi venduti in esclusiva da @GameStopItalia, tra cui… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva ecco Esclusiva: ecco il video dell'aggressione in Duomo ilGiornale.it Esclusiva: ecco il video dell'aggressione in Duomo

Le immagini parlano chiaro (Clicca qui per guardare il video). La tensione all'interno del Duomo di Milano oggi è salita alle stelle. Nel video che pubblichiamo in esclusiva, appare l'egiziano che ha ...

Ecco perché la vicenda dei 600 euro dimostra che bisogna votare no al referendum per ridurre il numero dei parlamentari

«Chi viene eletto ha una grande responsabilità e deve sentire fino in fondo il senso dell'incarico che ricopre, al servizio dei cittadini e della comunità. Un errore commesso da alcuni parlamentari no ...

Le immagini parlano chiaro (Clicca qui per guardare il video). La tensione all'interno del Duomo di Milano oggi è salita alle stelle. Nel video che pubblichiamo in esclusiva, appare l'egiziano che ha ...«Chi viene eletto ha una grande responsabilità e deve sentire fino in fondo il senso dell'incarico che ricopre, al servizio dei cittadini e della comunità. Un errore commesso da alcuni parlamentari no ...