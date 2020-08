Covid, come superare la paure nei bambini I burattini e un progetto dell’Università (Di mercoledì 12 agosto 2020) «Le emozioni al tempo del coronavirus» è il progetto educativo sviluppato dal Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università di Bergamo con lo scopo di aiutare i bambini a prendere coscienza delle loro emozioni. Attraverso i burattini è possibile favorire la rielaborazione del dolore vissuto in questi ultimi mesi di emergenza sanitaria dai bambini, dalle bambine e dalle loro famiglie. Leggi su ecodibergamo

Ettore_Rosato : #Agosto lo passiamo a Montecitorio, come tanti italiani impegnati a lavorare. Poi c’è qualche cialtrone,quelli che… - StefanoFeltri : Un altro, fondamentale, pezzo di @vitalbaa sulla trasparenza come unico antidoto alla discrezionalità del potere, c… - nzingaretti : Contento dell'eccezionale risposta di volontari per il vaccino #Covid italiano che verrà testato allo Spallanzani e… - ItaliaaTavola : Mai più troppo 'attaccati' nei locali Come cambia la vita nel dopo-Covid - Italia a Tavola - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Atm e Trenord, come chiedere il rimborso degli abbonamenti non usati per il lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Covid come Post Covid, come e quanto la Bei finanzierà l'Italia Startmag Web magazine Super Nintendo World, a Osaka apre il parco a tema

Super Nintendo World, prime immagini del parco a tema Super Mario: l’area aprirà prossimamente all’interno degli Universal Studios di Osaka, in Giappone Slitta a data da destinarsi l’apertura del ‘Sup ...

Salone del Camper al via il 12 settembre a Parma

Salone del Camper: dal 12 al 20 settembre alle Fiere di Parma il gotha del camperismo mondiale e tante idee per una vacanza all’aria aperta Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020, confermato al ...

Super Nintendo World, prime immagini del parco a tema Super Mario: l’area aprirà prossimamente all’interno degli Universal Studios di Osaka, in Giappone Slitta a data da destinarsi l’apertura del ‘Sup ...Salone del Camper: dal 12 al 20 settembre alle Fiere di Parma il gotha del camperismo mondiale e tante idee per una vacanza all’aria aperta Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020, confermato al ...