Coronavirus, allerta in Toscana: in 550 chiamano Asl dopo il caso Covid nella discoteca di Pietrasanta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono al momento 550 i giovani, tra cui molti provenienti da fuori Toscana e dalla zona di Firenze, che hanno segnalato alla Asl di essere stati alla discoteca di Pietrasanta (Lucca) ‘Seven apples’ nella notte tra l’8 e il 9 agosto scorsi, quando nel locale era presente anche una ragazza di Pisa risultata positiva al Covid e che era tornata da una vacanza all’estero. Per poter mettere in atto le misure idonee ad arginare il contagio, precisa l’azienda sanitaria, è partita l’indagine epidemiologica e, contemporaneamente, sono stati effettuati i riscontri e le relative verifiche. “In base alle informazioni via via ricevute, è iniziata dapprima la ricerca dei contatti stretti avvenuti nei giorni precedenti la notifica di positività, ... Leggi su meteoweb.eu

fattoquotidiano : IL CORONAVIRUS NEL MONDO Israele supera la cina per numero totale di infezioni. Allerta in Germania, quasi mille co… - efren_colombani : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: mascherine all'aperto a Parigi. Stato di allerta prolungato in Venezuela [aggiornamento delle 21:12]… - Beppe_Picaro : RT @EsteriLega: Pronti alla nuova chiusura, che verrà dichiarata da Monti. ++ CORONAVIRUS: CASTEX, SITUAZIONE PEGGIORATA IN FRANCIA ++ (ANS… - infoitsalute : Coronavirus in Italia, le ultime notizie: sale l'allerta per chi ritorna dall'estero. LIVE - fisco24_info : Coronavirus, ecco il piano per l’autunno per evitare una trasmissibilità incontrollata: Fondamentale il monitoraggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allerta Coronavirus, torna l'allerta in Europa. Boom di casi in Germania: dati peggiori da maggio QUOTIDIANO.NET CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO 12 AGOSTO/ Min. Salute: 10 morti, 481 nuovi casi

Bollettino coronavirus Italia, massima allerta per il rialzo di casi positivi. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati 412 nuovi contagiati, in rialzo rispetto ai dati di lunedì: il bil ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia: 481 nuovi casi e 10 morti nelle ultime 24 ore

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 12 agosto. Salgono di nuovo i contagi in Italia: nell’ultimo bollettino del ministero della Salute accertati +481 cas ...

Bollettino coronavirus Italia, massima allerta per il rialzo di casi positivi. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati 412 nuovi contagiati, in rialzo rispetto ai dati di lunedì: il bil ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 12 agosto. Salgono di nuovo i contagi in Italia: nell’ultimo bollettino del ministero della Salute accertati +481 cas ...