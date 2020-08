“Ci ha lasciato ieri sera”, brutto lutto per Benedetta Rossi (Di mercoledì 12 agosto 2020) La chef Benedetta Rossi attraverso un post su instagram ha annunciato la dipartita di un suo caro amico. Andiamo a scoprire di chi si tratta Fonte Instagram – @fattoincasadaBenedettaUna grave perdita ha sottratto temporaneamente il sorriso di Benedetta Rossi. La famosa food blogger sempre molto allegra ed energica è alle prese con un momento decisamente difficile della propria vita. Infatti ha dovuto fare i conti con una perdita di non poco conto, che ha voluto condividere su instagram con i propri followers. Dunque per una volta manicaretti e prelibatezze hanno lasciato spazio ad un lato emotivo di Benedetta che probabilmente in pochi conoscevano. Benedetta Rossi: “Ho visto Marco piangere come un ... Leggi su chenews

DavidSassoli : Tutta #Italia ne aveva da poco unanimemente celebrato il secolo di vita. Oggi #FrancaValeri ci ha lasciato, e con l… - RaiCultura : E' morto Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e politico italiano. Ha lavorato in RAI dal 1947 e ne è stato presid… - mante : A Treviso pare abbiano tranquillamente lasciato che i migranti positivi infettassero gli altri. Un poì forse per sf… - aboutoblivion : Sorella ci ha lasciato l'aggeggio per misurare la pressione da quando mamma è stata poco bene la settimana scorsa e… - FulvioSpagnoli : L'UOMO PRIMITIVO NON E' MAI ESISTITO... INFATTI I PRIMI UOMINI NON ERANO ''PRIMITIVI'', MA CI HANNO LASCIATO AUTENT… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ci lasciato Regionali Liguria, Ferruccio Sansa: «Grillo è con me. Di Maio? Forse se l’è presa perché lo definivo gregario» Corriere della Sera