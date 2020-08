Calciomercato Napoli, l’agente di Kevin Lasagna parla della possibilità di uno scambio con Andrea Petagna (Di mercoledì 12 agosto 2020) Andrea Petagna ha concluso la stagione senza riuscire ad evitare la retrocessione della SPAL. L’attaccante non ha ancora vestito per la prima volta la maglia del Napoli e già si fa un gran parlare di uno scambio con Kevin Lasagna. A fare chiarezza al riguardo è Massimo Briaschi, agente del giocatore bianconero, intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. “Non so se ci sia qualcosa di vero su questo scambio. Il Napoli ha scelto Petagna. La situazione è semplice, Lasagna ha un contratto con l’Udinese e quindi bisogna prima trattare con la società friulana. Dopo un’eventuale accordo tra i club ci ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Napoli, ecco il prezzo di #Reguilon. La strategia degli azzurri - Gazzetta_it : #Mercato Se parte #Koulibaly Napoli su #Gabriel. Inter, da #Skriniar cash per #Smalling - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli, sondaggio per #Reguilón - michelepariso : RT @napolista: La #Juve multata dalla Fifa per la cessione di #Benatia: c’era una clausola contro il #Napoli (e non solo) Una sanzione che… - santoderosa_sdr : RT @napolista: La #Juve multata dalla Fifa per la cessione di #Benatia: c’era una clausola contro il #Napoli (e non solo) Una sanzione che… -