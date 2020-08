Calciomercato – Affari e trattative 12 agosto – Napoli obiettivo Reguilon – Juve su De Paul – Cagliari vuole Ghoulam (Di mercoledì 12 agosto 2020) Calciomercato sempre un fiume in piena in questi giorni, tantissimi gli Affari e le trattative che si stanno portando avanti che riguardano tutte le squadre. Napoli obiettivo Reguilon, può partire Lozano Il Napoli è in cerca di rinforzi per le corsie esterne di difesa, il club di De Laurentiis sarebbe pronto a trattare Sergio Reguilon, terzino del Siviglia ma di proprietà del Real Madrid. Il classe ’96 gradirebbe la destinazione, mentre la strada per strapparlo ai Blancos sembra essere maggiormente in salita: la valutazione è di 20-25 milioni, il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto. L’acquisto più oneroso della storia del club, prima dell’arrivo di Victor ... Leggi su giornal

GIUSPEDU : RT @cmdotcom: In attesa del rinnovo, il #Milan 'fa affari' con #Ibrahimovic: preso #Roback dall'#Hammarby, ecco chi è - PIGIO63 : #Calciomercato @acmilan : #Paolo e Co. hanno tutta la mia cieca fiducia... nella misura i cui NON si mettano al t… - milansette : In attesa del rinnovo, il Milan 'fa affari' con Ibrahimovic: preso Roback dall'Hammarby, ecco chi è - Fprime86 : RT @cmdotcom: In attesa del rinnovo, il #Milan 'fa affari' con #Ibrahimovic: preso #Roback dall'#Hammarby, ecco chi è - sportli26181512 : In attesa del rinnovo, il Milan 'fa affari' con Ibrahimovic: preso Roback dall'Hammarby, ecco chi è: Il rinnovo non… -