Bianca muore a vent' anni in un incidente I Muse le rendono omaggio | ' Era una grande fan'

L'incidente sul Sempione avvenuto lo scorso 2 agosto a Parabiago ha visto come vittima una ragazza di 20 anni, Bianca. La giovane è morta nove giorni dopo il sinistro.

I Muse, rock band britannica, hanno voluto rendere omaggio alla loro fan Bianca Ballabio, 20enne di Legnano, nel Milanese, morta ieri in seguito a un incidente stradale in moto in cui ha perso la vita ...

