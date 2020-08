Ancora un caso positivo dopo vacanza all’estero: è residente a Campagna (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ancora un rientro “positivo” . È il terzo caso registrato oggi in provincia di Salerno. Si tratta di una persona rientrata dalla Spagna e risultata positiva al coronavirus. Il paziente è residente nel comune di Campagna: già questa mattina l’Asl aveva rilevato altri due casi di cittadini salernitani positivi. In un caso si tratta di una persona residente a Cava de’ Tirreni che rientrava dalla Grecia. La notizia è stata confermata dal sindaco Servalli. Si tratta di una giovanissima, che manifesta lieve sintomatologia, di ritorno da un viaggio in Grecia. I suoi genitori e il fratello, sono già in quarantena. Non si registrano contatti tra la ragazza e altri cittadini ... Leggi su anteprima24

DLLNHZ : a volte mi prendo male a caso, quindi ascolto canzoni tristi per stare ancora più male bene ora vado e non vi stresso più - AssuntaAccetto1 : RT @Mirith_: Fatemi capire... Ancora Monti? In questo caso avremo chi si occupa della nostra salute 'tecnicamente' ? E finché non avrà indi… - RiccardoF17 : @PastorellaGiu @luigidimaio Dire? Ancora siamo al dire qualcosa? Forse sarebbe il caso di fare qualcosa più che dire - principesso2 : Se il vaccino di Putin dovesse funzionare e la malattia praticamente scomparire dalla Russia, i media si butterebbe… - Pie_Polito : @jo19N26 Vabbè Jo c’è anche da dire che il ragazzo ha accettato destinazione e progetto... evidentemente il Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora caso Coronavirus Italia, il bollettino: casi ancora in crescita (481), 10 morti Il Messaggero Tra Jimenez e Milik si fa spazio Lacazette: contatti serrati Juve-Arsenal

Via Maurizio Sarri, dentro Andrea Pirlo. In attacco però i piani non sembrano cambiare particolarmente. Bisognerà ratificare definitivamente la permanenza e la ...

Previsioni meteo per Ferragosto: sole e caldo. Ma forti temporali tra mercoledì e venerdì

Roma, 12 agosto 2020 -Ferragosto a tutto sole, con temperature roventi. Le previsioni del tempo di ilMeteo.it segnalano che il promontorio sub-tropicale che sta interessando il nostro Paese, nei pross ...

Via Maurizio Sarri, dentro Andrea Pirlo. In attacco però i piani non sembrano cambiare particolarmente. Bisognerà ratificare definitivamente la permanenza e la ...Roma, 12 agosto 2020 -Ferragosto a tutto sole, con temperature roventi. Le previsioni del tempo di ilMeteo.it segnalano che il promontorio sub-tropicale che sta interessando il nostro Paese, nei pross ...