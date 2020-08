Alyssa Milano è quasi calva, tutta colpa del Covid, ecco le immagini (FOTO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Alyssa Milano mostra la ciocca di capelli che ha in mano dopo averli spazzolati Alyssa Milano si mostra ai follower in condizioni assolutamente inaspettate dopo aver contratto il coronavirus. L’attrice americana si è ammalata a marzo, sono passati diversi mesi da allora, ma non è tornata come prima. Oggi perde tantissimi capelli, ogni volta che passa la spazzola in testa strappa una grande quantità di bulbi che mostra proprio su Instagram. Ne ha parlato in una clip condivisa sul profilo ufficiale. In quest’occasione ha affermato che nonostante si siano già avute le prove di quanto questo virus sia tremendo, esiste chi continua a dire di no alla mascherina. L’attrice di Streghe fa quindi un appello a tutti invitando i follower ad essere più cauti ed attenti possibile ... Leggi su kontrokultura

laquilablog : Effetto Covid, Alyssa Milano mostra gli effetti sulla caduta dei capelli #AlyssaMilano #coronavirus #video - Adnkronos : Alyssa Milano mostra effetti Covid su capelli: 'Ecco cosa fa' /GUARDA - giannileft : - Ary1797 : RT @Radio105: 'Ecco cosa fa il Covid-19 ai vostri capelli. Non sottovalutatelo'. #AlyssaMilano #Covid19 #12agosto #Radio105 - Nico_Piaz : Un pensiero alle donne, alle ragazzine specialmente, poi se volete seguire i politici....beh fate voi. Alyssa Milan… -