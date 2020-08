Allarme Covid: isolamento e tampone per chi torna da Grecia, Malta e Spagna. Sulle discoteche si pensa a nuove misure (Di mercoledì 12 agosto 2020) Covid-positivi dopo vacanza in Grecia, Malta e Spagna. Emiliano sceglie la linea dura: 'Quarantena al rientro' 11 August 2020 'Negli ultimi 4 giorni abbiamo registrato 13 nuovi casi positivi al Covid ... Leggi su foggiatoday

Allarme Covid al funerale di Teo, il 21enne morto in un incidente stradale Il Mattino Ascoli, contagi di rientro, il sindaco: «Obbligo di segnalazione alle autorità sanitarie per chi torna dall'estero»

ASCOLI - I contagi di rientro rischiano di riaccendere l'allarme coronavirus che sembrava affievolirsi ad inizio estate. Il cluster di ritorno dalla Croazia nel pesarese e quello dalla Grecia nell'asc ...

Allarme Covid 19 in pieno agosto: Chiappori (Grande Liguria) a novembre cosa potrebbe accadere?

Grande Liguria ribadisce la necessità di aumentare lo smart working, la flessibilità degli orari di lavoro e sgravi fiscali per le attività commerciali: “Senza interventi decisi e forti, la situazione ...

