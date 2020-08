Addio ad Alberto Bauli, il re del Pandoro capace di guardare oltre (Di mercoledì 12 agosto 2020) "Grande imprenditore capace di dare lustro all'economia italiana", "imprenditore illuminato protagonista del panorama alimentare del nostro Paese". Così in tanti ricordano, all'indomani della sua scomparsa, Alberto Bauli, l'uomo che ha legato il suo cognome a uno dei dolci tipici del Natale, il Pandoro. L'ingegnere, morto alla vigilia degli 80 anni (li avrebbe compiuti il prossimo 5 settembre), per 25 anni ha presieduto uno dei gruppi dell'alimentare italiano più importanti, che, nel segmento delle ricorrenze detiene oltre un quarto del mercato a Natale e a Pasqua con punte oltre il 30% per la sola produzione del Pandoro.I suoi dolci natalizi sono diventati un simbolo delle festività, anche grazie ai jingle dei suoi spot, entrati, attraverso le tv ... Leggi su ilfogliettone

