Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2020 ore 15:30 (Di martedì 11 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2020 ORE 15.20 UMBERTO VERINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio, TRAFFICO CHE AL MOMENTO SI MANTIENE FLUIDO LUNGO TUTTO L’ANELLO DEL GRA PESANTI DISAGI ALLA VIABILITÀ INVECE VENGONO CAUSATI DA UN INCENDIO SVILUPPATOSI ALL’ALTEZZA DELLA MASSIMINA AL MOMENTO ANCORA ATTIVO. DAL GRA AL MOMENTO NON È CONSENTITO IMMETTERSI SULLA VIA AURELIA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. IN SENSO OPPOSTO QUINDI IN DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA E SI STA IN CODA GIÀ DA CASTEL DI GUIDO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO FINO AL 23 AGOSTO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLA STAZIONE DI EUR FERMI. IL SERVIZIO È QUINDI SOSPESO TRA EUR MAGLIANA E LAURENTINA, SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DELLA ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - JGiusi : Incendio via Aurelia km 12,500 bloccata la viabilità sia in uscita che in entrata verso Roma #Roma #Aurelia… - CasilinaNews : Roma, incendio su via Aurelia: sterpaglie e vivaio della zona coinvolti. Ripercussioni sulla viabilità… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2020 ore 11:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #11-08-2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 06-08-2020 ore 18 | 30 Zazoom Blog