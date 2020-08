Seth Rogen spiega perché i film Marvel sono un problema per le commedie (Di martedì 11 agosto 2020) Seth Rogen ha dichiarato a GamesRadar che, secondo lui, i film Marvel hanno stabilito uno standard che la maggior parte delle commedie non possono permettersi. L'attore comico Seth Rogen ha spiegato come il dominio dei film Marvel al botteghino rappresenti uno dei principali problemi del genere commedia. "I film Marvel sono commedie a budget altissimo" - ha spiegato Rogen - "ormai la gente si aspetta di vedere questo". Durante lo scorso decennio, i film Marvel hanno raggiunto la vetta della classifica del Box Office globale anche per tre volte nello stesso anno. ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Seth Rogen spiega perché i film Marvel sono un problema per le commedie - badtasteit : #SethRogen 'I film della Marvel sono commedie ad alto budget e, da autore comico, devo prenderne atto' - zazoomblog : Knack in An American Pickle? Lo strano easter egg del nuovo film di Seth Rogen - #Knack #American #Pickle? #strano - Eurogamer_it : #Knack come easter egg in #AnAmericanPickle, il nuovo film di Seth Rogen. - fradanilo62 : Ricordate Seth Rogen, l’attore che fece arrabbiare Kim? E’ caduto nella salamoia -

Ultime Notizie dalla rete : Seth Rogen Seth Rogen spiega perché i film Marvel sono un problema per le commedie Movieplayer.it Seth Rogen spiega perché i film Marvel sono un problema per le commedie

Seth Rogen ha dichiarato a GamesRadar che, secondo lui, i film Marvel hanno stabilito uno standard che la maggior parte delle commedie non possono permettersi. L'attore comico Seth Rogen ha spiegato c ...

Seth Rogen: “I film della Marvel sono commedie ad alto budget e, da autore comico, devo prenderne atto”

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...

Seth Rogen ha dichiarato a GamesRadar che, secondo lui, i film Marvel hanno stabilito uno standard che la maggior parte delle commedie non possono permettersi. L'attore comico Seth Rogen ha spiegato c ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...