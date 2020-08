Roma su Giuntoli, Tuttosport: "Il ds a Napoli ha perso centralità nelle scelte" (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo il cambio di proprietà, la Roma cerca anche un nuovo direttore sportivo. Tanti i nomi, tra questi è spuntato anche quello di Cristiano Giuntoli, attuale ds azzurro. Leggi su tuttonapoli

MondoNapoli : Giuntoli valuta diverse alternative per i terzini: spunta anche Karsdop della Roma - - sscalcionapoli1 : Da Roma - Friedkin sogna in grande, vuole Paratici, Pradè o Giuntoli come direttore sportivo #calciomercato - MazziottiMazz1 : @PassioneGOL Non lo conoscevo. L'ho visto contro la Roma è la prima cosa che ho pensato è stata......ecco quello ch… - news24_napoli : Da Roma – Friedkin sogna in grande, vuole Paratici, Pradè o… - infoitsport : Da Roma: 'Il Napoli fa sul serio per Under! Nuova offerta di Giuntoli: cifre e dettagli' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Giuntoli Roma, è caccia al ds: c'è anche Giuntoli. Tuttosport: 'Ha perso centralità nel Napoli' AreaNapoli.it Roma, il piano di Friedkin in due fasi

Più che lo stallo, è la pazienza a dettare gli step della nuova Roma: Friedkin e i suoi collaboratori sono operativi, da venerdì scorso quotidianamente in contatto con il management di Pallotta, ma l’ ...

Rinnovo Gattuso: fumata grigia, ma si lavora sul mercato

Non rinnova, almeno per ora, ma la sua posizione non è assolutamente in discussione. L’incontro fra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso è stato interlocutorio dal punto di vista contrattuale ma utili ...

