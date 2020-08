Ripescaggio Juve in Champions nel tweet di Paola Ferrari, solo una gaffe? (Di martedì 11 agosto 2020) C'è chi ha creduto nella notizia del Ripescaggio Juve in Champions: di certo qualche tifoso della squadra avrà sperato nella realizzazione di un suo sogno personale ma il tweet di Paola Ferrari è suonato anche come una sorta di conferma della news. Peccato che anche la nota giornalista Rai sia incappata nella bufala e per questo ne abbia fatto da cassa di risonanza, non senza subire numerosissime critiche. Pariamo dal fatto reale e concreto sul quale è stata costruita la notizia (quest'ultima falsa però) del Ripescaggio Juve in Champions. L'Atlético Madrid ha reso noto che due suoi giocatori, esattamente Angel Correa e Sime Vrsalijko, sono risultati positivi al coronavirus e che per questo ... Leggi su optimagazine

