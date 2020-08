RB Lipsia-Atletico Madrid: formazioni e dove vederla (Di martedì 11 agosto 2020) Giovedì 13 Agosto alle ore 21:00 nello Stadio Estadio da Luz si dsputerà la partita RB Lipsia-Atletico Madrid di Champions League. Cominciano le sfide per i quarti di Champions, il Red Bull Lipsia di Nagelsmann dovrà fare a meno di Werner, volato a Londra per diventare un Blues del Chelsea, e del difensore Konate, mentre andranno valutate attentamente le condizioni non idilliache di Halstenberg, Sabitzer e Schick. Agli ottavi di finale il RB Lipsia ha eliminato in scioltezza il Tottenham di Mourinho, Tutti a disposizione di Simeone per l’Atletico Madrid per questo delicato e fondamentale match, l’unico Colchonero out sarà Vrsaljko. Ll’Atletico di Simeone ha superato due volte di misura i ... Leggi su sport.periodicodaily

