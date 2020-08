Mirabelli: "Il Napoli può lottare per lo Scudetto, la Juve ora sta riprogrammando..." (Di martedì 11 agosto 2020) Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli sui temi di casa Napoli: "Ci si avvia ad una stagione interessante, il Napoli ha fatto dei grandi acquisti, credo che il Napoli possa lott ... Leggi su tuttonapoli

sportli26181512 : #Radio Mirabelli: “La Juve sta riprogrammando, il Napoli può fare una stagione interessante e puntare a vincere”: M… - sscalcionapoli1 : Mirabelli: 'Il Napoli può seriamente lottare per lo scudetto, Osimhen era un mio pallino quando aveva 17 anni' - news24_napoli : Mirabelli: "Osimhen lo segnalai all’Inter qualche anno fa. Gattuso… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Mirabelli: 'Il Napoli può seriamente lottare per lo scudetto, Osimhen era un mio pallino quando aveva 17… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Mirabelli: 'Il Napoli può seriamente lottare per lo scudetto, Osimhen era un mio pallino quando aveva 17… -

Ultime Notizie dalla rete : Mirabelli Napoli Mirabelli: "Il Napoli può lottare per lo Scudetto, la Juve ora sta riprogrammando..." Tutto Napoli Mirabelli: "Il Napoli può lottare per lo Scudetto, la Juve ora sta riprogrammando..."

Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli sui temi di casa Napoli: "Ci si avvia ad una stagione interessante, il Napoli ha fatto dei grandi acquist ...

Mirabelli: "Era un mio pallino, l'ha preso il Napoli. Lo segnalai all'Inter. Gattuso lotterà per lo scudetto"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco qu ...

Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli sui temi di casa Napoli: "Ci si avvia ad una stagione interessante, il Napoli ha fatto dei grandi acquist ...Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco qu ...