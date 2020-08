Inter, problema muscolare per Alexis Sanchez: il cileno in dubbio per la semifinale di Europa League (Di martedì 11 agosto 2020) Antonio Conte sorride per l’accesso alla semifinale di Europa League, ma dall’altro lato mastica amaro per il problema muscolare occorso ad Alexis Sanchez nel finale del match contro il Bayer Leverkusen. Dean Mouhtaropoulos/Getty ImagesL’attaccante dell’Inter ha accusato un risentimento al flessore della gamba destra, come rivelato dal club nerazzurro sui propri canali social, rimanendo comunque in campo nel recupero per dare il proprio contributo nel successo sui tedeschi. Le condizioni del cileno verranno adesso valutate in questi giorni, resta comunque a rischio la sua presenza in semifinale, dove l’Inter affronterà la vincente del match tra Shakhtar ... Leggi su sportfair

