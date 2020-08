In Grecia esplode la seconda ondata di Coronavirus (Di martedì 11 agosto 2020) “La Grecia è entrata formalmente in una seconda ondata di epidemia” a dirlo al The Guardian, è il professor Gkikas Magiorkinis, assistente di epidemiologia all’Università di Atene “Possiamo dire che la Grecia è entrata formalmente in una seconda ondata di epidemia. Questo è il punto in cui potremo vincere o perdere la battaglia“: è lapidario, sulle colonne del The Guardian il professor Gkikas Magiorkinis, assistente di epidemiologia all’Università di Atene. E i dati, purtroppo, sembrano dargli ragione: nel Paese, appena domenica scorsa è stato registrato il picco di diagnosi positive in una sola giornata (203) ed anche il numero delle persone intubate ha subito un ... Leggi su zon

