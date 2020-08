Immobile: «Napoli? Prima della Lazio contatti frequenti, ma non siamo mai andati a dama» (Di martedì 11 agosto 2020) In una lunga intervista al Corriere dello Sport, il bomber biancoceleste Ciro Immobile parla della sua volontà di legarsi a vita con la Lazio ma anche del Napoli e dei contatti che ci sono stati in passato. Si dice pronto al rinnovo con la Lazio. «Sto aspettando che mi chiamino». E quando gli chiedono dell’interesse del Napoli, risponde. «Ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio. Il rinnovo sarà triennale, quindi il contratto scadrà nel 2025 quando avrò compiuto 35 anni. Prima che arrivassi alla Lazio i contatti con il Napoli erano frequenti, ma per una ragione o per un’altra non siamo mai ... Leggi su ilnapolista

napolista : Immobile: «Napoli? Prima della Lazio contatti frequenti, ma non siamo mai andati a dama» Al Corriere dello Sport: «… - tuttonapoli : Immobile: 'Napoli è la mia città e in passato sono stato vicino, ora resto a vita alla Lazio' - Pasky973 : @GianniJ08 Però per i media... la #Lazio stagione positiva super #Immobile etc. #Napoli super positiva a testa alt… - frogghii : @mauro_marley Immobile non piace perché come Icardi è solo un ottimo cannoniere. Preferisco decisamente Dzeko. Lanc… - AcquaMarketingG : Napoli 3-1 Lazio | Immobile Goal Not Enough as Napoli Sink Lazio | Serie A TIM #socialmediamarketing -