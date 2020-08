Furbetti del bonus, ecco i nomi di due "sospettati" (e la loro ultima dichiarazione dei redditi) (Di martedì 11 agosto 2020) Caccia grossa ai cosiddetti Furbetti del bonus, i parlamentari che hanno incassato i fondi desinati ad autonomi e partita Iva per fronteggiare la crisi economica da coroanvirus. E ora filtrano i nomi di due di quelli che avrebbero incassato i 600 euro. A rilanciare il sospetto sono Corriere della Sera, Repubblica e Fatto Quotidiano: tutti e tre i giornali convergono su Andrea Dara e Elena Murelli, due leghisti, il primo di Mantova e la seconda di Piacenza. Le voci, ad ora, non hanno trovato conferma né smentita. I sospetti sono acuiti dal fatto che i due avrebbero spento il cellulare risultando irreperibili da che è esploso lo scandalo. Dara è un piccolo imprenditore tessile di 41 anni, che nel 2019 aveva dichiarato redditi per 109.324 euro, così come ... Leggi su liberoquotidiano

