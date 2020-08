Friedkin conferma: l’opa sulla Roma a 0,1165 euro (Di martedì 11 agosto 2020) Su richiesta della Consob, Friedkin Group Inc. (“TFG”) conferma che, come già indicato nel comunicato stampa del 7 agosto,il corrispettivo pattuito per l’acquisizione dell’86,6% della AS Roma S.p.A. (la “Società”) è pari a complessivi euro 63.414.047, corrispondenti a un prezzo unitario di 0,1165 euro per azione. Pertanto, una volta perfezionato il contratto di acquisto – … L'articolo Friedkin conferma: l’opa sulla Roma a 0,1165 euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Più che lo stallo, è la pazienza a dettare gli step della nuova Roma: Friedkin e i suoi collaboratori sono operativi, da venerdì scorso quotidianamente in contatto con il management di Pallotta, ma l’ ...

Su richiesta della Consob, Friedkin Group Inc. (“TFG”) conferma che, come già indicato nel comunicato stampa del 7 agosto,il corrispettivo pattuito per l’acquisizione dell’86,6% della AS Roma S.p.A. ( ...

