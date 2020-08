Formula 1, orari e info streaming del GP di Spagna (Di martedì 11 agosto 2020) orari e info streaming del GP di Spagna, sesto appuntamento con il Mondiale di Formula 1. BARCELLONA (Spagna) – orari e info streaming del GP di Spagna, sesto appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Dopo le due gare in Gran Bretagna, il circus si sposta nella bolla di Barcellona prima della sosta estiva di due settimane. Si tratta di un appuntamento fondamentale per il futuro del Mondiale. La Mercedes, infatti, è chiamata a riscattare l’ultimo weekend non facile e soprattutto impedire alla Red Bull di Max Verstappen di riaprire il discorso per il titolo iridato. Per la Ferrari la grande occasione di dimostrare i miglioramenti registrati a Silverstone con Leclerc. Anche se non ... Leggi su newsmondo

F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #FormulaE | #BerlinEPrix - Orari TV del gran finale di stagione #F1inGenerale - F1inGenerale_ : #FormulaE | #BerlinEPrix - Orari TV del gran finale di stagione #F1inGenerale - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: gli orari e la programmazione televisiva del #SpanishGP #Sky #Tv8 - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1: gli orari e la programmazione televisiva del #SpanishGP #Sky #Tv8 - zazoomblog : Formula 1 tappa a Barcellona per il GP di Spagna: ORARI e DIRETTE TV di conferenza qualifiche e gara - #Formula… -