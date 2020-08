Era Deborah Iurato vincitrice di Amici 13: oggi a 29 anni è dimagrita e i capelli… [FOTO] (Di martedì 11 agosto 2020) Classe 1991 Deborah Iurato è stata la vincitrice della tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La ragazza è stata la quarta trionfatrice donna, dopo Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Nel 2016 ha partecipato al Festival di Sanremo e dopo il talent, Deborah ha duettato con alcune delle più grandi voci della musica italiana. Deborah Iurato oggi FOTO Originaria di Ragusa, Deborah Iurato è stata la vincitrice di Amici 13. Appassionata di musica dall’età di 5 anni, prima di entrare nella scuola, Deborah ha ha cantato in occasione di alcuni matrimoni e ha lavorato come commessa. Ma ... Leggi su velvetgossip

Classe 1991 Deborah Iurato è stata la vincitrice della tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La ragazza è stata la quarta trionfatrice donna, dopo Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Nel ...

