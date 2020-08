Dj morta: iniziata autopsia su corpo Viviana Parisi (2) (Di martedì 11 agosto 2020) (Adnkronos) - L'entomologo è Stefano Vanin e arriva dalla Liguria, mentre il medico legale è Elvira Ventura Spagnolo insieme con la professoressa Daniela Spaienza. Leggi su liberoquotidiano

CarlaMarchesina : contemporaneo e lui dice “ah io l’ho iniziata bella proprio” poi mi ha raccontato che aveva perso una sfida e che h… - BEVLIEBER : Comunque stanotte ho sognare che liam mi ha iniziata a seguire su Twitter e successivamente mi ha mandato un messag… - AlphaNewtype : RT @MarcoVerduz: Lo dico? La Juventus FC è morta e sepolta È iniziata l’era nerazzurra - ISecolo : RT @MarcoVerduz: Lo dico? La Juventus FC è morta e sepolta È iniziata l’era nerazzurra -

Ultime Notizie dalla rete : morta iniziata

Il Tempo

(Adnkronos) - L'entomologo è Stefano Vanin e arriva dalla Liguria, mentre il medico legale è Elvira Ventura Spagnolo insieme con la professoressa Daniela Spaienza.Per il secondo giorno consecutivo un altro morto di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Non accadeva da quasi due mesi. Il morto è un anziano di Trieste. Tre, invece, i positivi registrati ieri in r ...