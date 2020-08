Discoteche aperte in Sardegna, ma in massima sicurezza (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’osservazione della curva dei contagi sembra essere lo sport del 2020, e tale sarà fino all’arrivo di un vaccino. Il che non comporta né il lassimo né l’allarmismo: comporta prendere i dati per quello che sono, mettere in cantiere le misure necessarie e contemperare produttività, sicurezza e socialità. : così possiamo riassumere l’ordinanza emessa ieri da Solinas, che contrariamente a quanto discusso dalla stampa in questi giorni di moderata ma costante risalita dei contagi (favorita dai movimenti estivi e vacanzieri) non si basa sul chiudere tutto, ma sul responsabilizzare chi apre. Approccio questo emerso tecnicamente anche dai famosi verbali desecretati del CTS: l’approccio consigliato si basa sul responsabilizzare e spiegare ai cittadini, non far calare dall’alto decisioni unilaterali e ... Leggi su bufale

