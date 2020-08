Dall’Inghilterra: Gabriel Magalhães obiettivo dell’Arsenal (Di martedì 11 agosto 2020) Quando due indizi fanno una prova. Dopo che il fratello e la sorella di Gabriel Magalhães del Lille hanno iniziato a seguire su Instagram l’Arsenal, i fan dei Gunners valutano il profilo del 22enne brasiliano un buon prospetto per il trainer spagnolo Mikel Arteta da sempre attento ai giocatori tecnici difensivi. Secondo l’edizione del The Sun l’Arsenal è pronta a sborsare una cifra vicino ai 27 milioni di sterline per il difensore del Lille. Foto: Twitter Lille L'articolo Dall’Inghilterra: Gabriel Magalhães obiettivo dell’Arsenal proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

