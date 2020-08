Dal vice di Zaia in Veneto al consigliere regionale in Piemonte: in tutta Italia emergono i casi dei politici che hanno chiesto il bonus Inps (Di martedì 11 agosto 2020) Spuntano i primi nomi dei beneficiari del bonus Inps da 600 euro. Il primo della lista, in Piemonte, è Matteo Gagliasso, 27 anni, ingegnere, libero professionista. È stato eletto per la prima volta nel Consiglio regionale lo scorso anno, nelle file della Lega. «Venerdì ho fatto il bonifico e restituito all’Inps milleduecento euro, le due rate del bonus che avevo ricevuto», ha raccontato a Lo Spiffero. A lui si aggiunge il vicepresidente della regione Veneto, Gianluca Forcolin, – 51 anni, eletto sempre tra le fila del Carroccio – che fa mea culpa e spiega che a fare domanda per lui è stata la sua socia dello studio di tributaristi. In Veneto due consiglieri e il ... Leggi su open.online

infoitinterno : Dal vice di Zaia in Veneto al consigliere regionale in Piemonte: in tutta Italia emergono i casi dei politici che h… - Open_gol : Dal vice di Zaia in Veneto al consigliere regionale in Piemonte: in tutta Italia emergono i casi dei politici che h… - Notiziedi_it : Dal vice di Zaia in Veneto al consigliere regionale in Piemonte: in tutta Italia emergono i casi dei politici che h… - Chicca141002 : RT @salpaladino: Commento che accetterei ben volentieri da un qualunque tifoso avversario ma non dal vice direttore di Rai sport... in Ital… - Corvonero75 : Dal fondatore di Competere - Policies for Sustainable Development, politiche per l'innovazione e il libero mercato… -