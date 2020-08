Così tuteliamo il nostro mare, serbatoio di futuro (Di martedì 11 agosto 2020) Lo Stivale italiano e le sue isole sono immersi in un forziere di bellezza e di futuro. Il nostro mare, i quasi 8.000 chilometri di coste italiane sono un ecosistema unico nel suo genere serbatoio di vita e di opportunità. In questa stagione in particolare ne apprezziamo le qualità, dal momento che la gran parte degli italiani sceglie di trascorrere le vacanze estive in spiaggia. Ma dalla pesca all’energia, dal suo ruolo di termoregolazione a quello di via di comunicazione, sono tanti e diversi i motivi per salvaguardare il mare Nostrum e al tempo stesso valorizzarlo. Tra le tante idee in cantiere, il MoVimento 5 Stelle insieme ai portavoce in Parlamento della commissione Ambiente e al ministro Sergio Costa, ha già messo in campo una serie di importanti iniziative che ... Leggi su ilblogdellestelle

