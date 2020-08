Ciclismo, Il Lombardia lieve modifica del percorso: si passa da 243 a 231 km (Di martedì 11 agosto 2020) Piccolo cambiamento per la 114edizione de Il Lombardia presented by UBI Banca. Il percorso della gara, organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport e in programma sabato 15 agosto, presenterà 12 km in meno rispetto a quanto annunciato in precedenza. Dopo aver scalato il Colle Brianza, il gruppo affronterà direttamente la ... Leggi su gazzetta

