Calpesta un nido di vespe e viene assalito, tragedia nei pressi di Trento: morto un ex portiere italiano (Di martedì 11 agosto 2020) Una tragedia impossibile da prevedere, una morte assurda quella che ha colpito Gunther Mair, ex portiere del Trento in C1 a cavallo degli anni ’80 e ’90. ph. FacebookIl 61enne è morto in seguito ad uno shock anafilattico provocato dalla puntura di alcune vespe, che gli hanno provocato una reazione allergica tremenda che non gli ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta venerdì scorso sull’Altopiano di Piné, dove Mair stava passeggiando insieme alla sua famiglia. L’ex portiere ha Calpestato accidentalmente un nido di vespe, che lo hanno prontamente assalito e punto più volte. Immediatamente colpito da shock anafilattico, Mair è ... Leggi su sportfair

