Belluno, giovane muore schiacciato da un masso (Di martedì 11 agosto 2020) Santa Giustina, Belluno,, 11 agosto 2020 - Tragedia nel Bellunese, dove un giovane di 16 anni è morto schiacciato da un masso nella zona del fiume Piave . L'incidente è avvenuto in località Campo nel ... Leggi su quotidiano

infoitinterno : Belluno, giovane muore schiacciato da un masso -

Ultime Notizie dalla rete : Belluno giovane

Per cause al momento da stabilire il masso gli è finito addosso mentre il giovane stava giocando con alcuni coetanei Condividi 11 agosto 2020 Un ragazzo di 16 anni è morto schiacciato da un grande ma ...Un ragazzo di 16 anni residente nel bellunese è morto schiacciato da un grande masso sul greto del Piave in località Campo nel comune di Santa Giustina (Belluno). Per cause al momento da stabilire il ...