X-Men, James Gunn rivela i suoi 5 mutanti Marvel preferiti (Di lunedì 10 agosto 2020) X.Men, il regista James Gunn pubblica su Twitter la sua personale top 5 dei mutanti di casa Marvel: ecco chi c'è al primo posto. Parlando di X-Men, se chiedete a James Gunn quali sono i suoi 5 mutanti Marvel preferiti, lui vi risponderà a una sola condizione... Se al primo posto della top 5 può metterci un determinato personaggio. Scopriamo insieme chi. Un altro giorno, un'altro trend-topic su Twitter. Questa volta, al centro della conversazione troviamo gli X-Men, e come riporta Comicbook,la domanda a cui rispondere sembrerebbe essere: se doveste scegliere 5 X-Men per comporre il vostro team, quali sarebbero? Così il Twitterverse si è dedicato alla scelta dei #My5XMen, come dice ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? X-Men, James Gunn rivela i suoi 5 mutanti Marvel preferiti - badtasteit : Quali sono i vostri 5 X-Men preferiti? #My5Xmen - MangaForevernet : ? X-Men: James Gunn svela i suoi preferiti ? ? - ngiocoli : @bscfederico 'Men are not angels' (James Madison). E' il principio fondante la costruzione di pesi e contrappesi ne… - cinemaniaco_fb : ?????????????? X-Men: James Gunn svela quali mutanti vorrebbe nel suo team ideale. E alcuni sono davvero inaspettati… -

Ultime Notizie dalla rete : Men James X-Men: James Gunn svela quali mutanti vorrebbe nel suo team ideale. E alcuni sono davvero inaspettati Best Movie James Gunn svela i suoi 5 X-Men preferiti

Ricordiamo che James Gunn ha di recente diretto The Suicide Squad: Missione suicida, che arriverà ad agosto 2021 e che sarà presentato in occasione del DC FanDome il prossimo 22 agosto. Il regista ha ...

X-Men, James Gunn rivela i suoi 5 mutanti Marvel preferiti

X.Men, il regista James Gunn pubblica su Twitter la sua personale top 5 dei mutanti di casa Marvel: ecco chi c'è al primo posto. NOTIZIA di LAURA SILVESTRI — 10/08/2020 Parlando di X-Men, se chiedete ...

Ricordiamo che James Gunn ha di recente diretto The Suicide Squad: Missione suicida, che arriverà ad agosto 2021 e che sarà presentato in occasione del DC FanDome il prossimo 22 agosto. Il regista ha ...X.Men, il regista James Gunn pubblica su Twitter la sua personale top 5 dei mutanti di casa Marvel: ecco chi c'è al primo posto. NOTIZIA di LAURA SILVESTRI — 10/08/2020 Parlando di X-Men, se chiedete ...