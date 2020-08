Verbali Cts, Conte: “Pubblicheremo tutto” e poi propone un Ponte sottomarino sullo Stretto (Di lunedì 10 agosto 2020) Giuseppe Conte è convinto delle sue decisioni in merito al lockdown e si è detto soddisfatto del governo e delle tempistiche adottate. Ha lanciato inoltre un’idea: un Ponte sottomarino sullo Stretto, un tunnel per collegarsi alla Sicilia. Orgoglioso delle scelte intraprese Giuseppe Conte si è detto “orgoglioso” di aver preso determinate decisioni per l’Italia. In … L'articolo Verbali Cts, Conte: “Pubblicheremo tutto” e poi propone un Ponte sottomarino sullo Stretto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

