Vacanze in Parlamento: tutti i nodi politici rinviati a settembre (Di lunedì 10 agosto 2020) Tre settimane di vacanza in Parlamento in vista di una ripresa a settembre che, per maggioranza e governo, si preannuncia ricca di complicanze. Tante le decisioni rinviate: dalla legge elettorale alla separazione delle carriere dei magistrati. I lavori riprenderanno il 24 agosto per le commissioni, mentre l’Aula della Camera è convocata il 31 agosto e … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

