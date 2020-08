Scuola, a lezione in hotel, bed and breakfast e appartamenti: bandi dell’Anci per trovare spazi alternativi per gli studenti (Di lunedì 10 agosto 2020) La Scuola riparte a settembre, ma nell’anno del Covid i presidi sono ancora alla ricerca di luoghi alternativi – per garantire distanziamento ed evitare le classi pollaio – a cui saranno destinati il 5% degli studenti – circa 400mila alunni. Ma se finora la caccia agli spazi non è stata soddisfacente, grazie alle risorse del decreto legge di agosto i Comuni ora sono pronti a reperire nuovi ambienti con i bandi per gli affitti in hotel, bed and breakfast e appartamenti. La soluzione, infatti, è ancora lontana: su 20mila aule che dovranno essere allestite manca ancora il 50% degli ambienti e ora i Comuni spingono sull’acceleratore, programmando avvisi pubblici aperti a chi offrirà qualsiasi struttura ... Leggi su ilfattoquotidiano

Atrebor78 : Già immagino: lunedì, lezione dalle 8:00 alle 9:00 al B&B Fior di Loto, dalle 9:00 alle 11:00 sono con la 5A al Cin… - yerimxluv : ho sognato che tornavo a scuola e a lezione di pianoforte non sapevo fare tutto quello che il prof mi aveva dato da… - GiusiRusso8 : Ci vuole più coraggio nella scuola. Senza demonizzare lezione frontale e contenuti, si potrebbe dare molto più spa… - ginkgob2 : RT @bioccolo: @kimilfung La prima ora di lezione a scuola dovrebbe iniziare con la ricerca sulla rassegna stampa della parola frode allo st… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Scuola, i presidi: 'Servono 20mila aule in spazi alternativi' | Anci: a lezione anche in case e bed and breakfast #ri… -