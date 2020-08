Puglia, salgono a cinque i ragazzi positivi al Coronavirus dopo essere tornati da una vacanza in Grecia (Di lunedì 10 agosto 2020) Sale la preoccupazione nel Salento per l’incremento del numero di ragazzi contagiati al ritorno da una vacanza in Grecia. Al momento, di una comitiva di 10 ragazzi, tutti 19enni, cinque sono risultati essere positivi al Coronavirus. Secondo quanto reso noto dall’ASL DI Lecce due sono di Muro Salentino, uno di Sanarica, uno di Squinzano e l’ultimo non si sa ancora quale sia la sua città di origine. La Task force dell’ASL sta lavorando affinché vengano rintracciate tutte le persone che sono entrate in contatto con la comitiva di ragazzi. La provincia di Lecce, dopo giorni di covidfree, in un mese ha superato i 60 nuovi positivi. Il 90% dei contagiati ... Leggi su baritalianews

