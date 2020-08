Pescara, Campagnaro: "La mia ultima partita come una battaglia" (Di lunedì 10 agosto 2020) Pescara - "Al ritorno la mia ultima partita? Se giocherò cercherò di divertirmi, sapenso che servirà una battaglia per mantenere la categoria" . Hugo Campagnaro , difensore del Pescara , ha parlato ... Leggi su corrieredellosport

