Pedro alla Roma, il primo annuncio è della Fifa (Di lunedì 10 agosto 2020) La Fifa annuncia la nuova avventura di Pedro alla Roma con un messaggio sui social network: “Auguri per il tuo nuovo capitolo” La nuova pagina di Pedro sta per prendere inizio. Lo spagnolo, da tempo un affare ormai fatto da parte della Roma, ha giocato la sua ultima partita con il Chelsea in Fa Cup, terminata male e con un infortunio. I Blues lo hanno salutato con post dedicato alla sua carriera in Premier League. In attesa del comunicato ufficiale della Roma, ad annunciare Pedro ci pensa la Fifa, che i sui propri social si fa scappare une bel messaggio: “Un addio affettuoso al Chelsea da parte di un campione del mondo. Tanti pensieri positivi verso ... Leggi su zon

titty_napoli : RT @DavideLusinga: Il Chelsea dice addio a #Pedro. Per l'esterno spagnolo è pronta una nuova avventura alla #Roma ???? #Calciomercato https:… - DavideLusinga : Il Chelsea dice addio a #Pedro. Per l'esterno spagnolo è pronta una nuova avventura alla #Roma ???? #Calciomercato - luckyredfilm : Buon compleanno ad @antoniobanderas, lo riconoscete in questo film? Era il 1988 e un giovanissimo attore si affacci… - infoitsport : Pedro alla Roma: la FIFA “ufficializza” il colpo con un tweet – FOTO - infoitsport : Twitter, la Fifa 'ufficializza' l'arrivo di Pedro alla Roma -