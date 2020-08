Niger: commando armato jihadista uccide otto cooperanti francesi (Di lunedì 10 agosto 2020) Un commando armato in moto ha fatto irruzione in un campo naturalistico in Niger uccidendo otto persone tra cui sei cooperanti francesi e due guardie Nigerine. Il fatto è accaduto nella zona di Kourè dove si trovano gli ultimi esemplari di giraffe dell’Africa Occidentale. Uccisi con colpi di arma da fuoco La notizia è stata confermata dalle autorità locali e del governatore del posto Tidjani Ibrahim Katiella che ha dichiarato “stiamo gestendo la situazione, daremo dettagli in seguito“. Secondo una fonte dei servizi segreti la strage è avvenuta con colpi di arma da fuoco, tutti uccisi con queste modalità tranne una donna che inizialmente era riuscita a fuggire ma poi è stata ... Leggi su quotidianpost

eziomauro : Niger, commando in moto massacra otto persone: sei turisti francesi con autista e guida - FEMsrl : Niger, commando in moto massacra otto persone: sei cooperanti francesi con autista e guida - marisanba1 : RT @repubblica: Niger, commando in moto massacra otto persone: sei cooperanti francesi con autista e guida [aggiornamento delle 08:29] http… - TammaGraziagt : RT @repubblica: Niger, commando in moto massacra otto persone: sei cooperanti francesi con autista e guida [aggiornamento delle 08:29] http… - repubblica : Niger, commando in moto massacra otto persone: sei cooperanti francesi con autista e guida [aggiornamento delle 08:… -