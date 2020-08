MotoGP, Marquez salterà la prima gara in Austria: ancora Bradl al suo posto (Di lunedì 10 agosto 2020) Marc Marquez salterà ufficialmente la prima gara in Austria. A comunicarlo è la stessa Honda e a confermarlo è il suo sostituto, vale a dire Stefan Bradl, il collaudatore della scuderia giapponese che lo ha già sostituito nel Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno. Il tedesco sui suoi profili social ha reso noto di avere a disposizione un’altra gara in sella alla HRC per far meglio rispetto all’appuntamento ceco e dunque sarà ancora lui a rilevare lo spagnolo campione iridato in carica quantomeno nella prima delle due gare in Austria. E’ c’è un piccolo “giallo”, visto che il post pubblicato da Bradl faceva inizialmente riferimento a due ... Leggi su sportface

