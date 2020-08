Milan, Pioli: “Ibrahimovic deve continuare con noi, rende le cose più facili” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Maldini, Gazidis, Massara, io: tutti siamo convinti che Ibrahimovic debba continuare con noi. Dalla trattativa economica è giusto che io resti fuori, ma siamo tutti consapevoli di quello che ha dato. In una stagione non tutto fila liscio, ma lui rende tutto facile. E’ sbagliato riferirsi all’età, è un professionista al 100%”. Senza mezzi termini l’allenatore del Milan Stefano Pioli dimostra di auspicare che Zlatan Ibrahimovic possa restare in maglia rossonera anche nella prossima stagione. La trattativa sembra procedere bene e dipenderà tutto dallo svedese, che in questa metà di stagione appena terminata ha aiutato molto la squadra: “Ha insegnato ai giovani la serietà, la competitività in ogni singolo allenamento. E’ il primo ad ... Leggi su sportface

