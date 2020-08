La Lecciso sulla figlia Jasmine fa un passo indietro: le sue parole (Di lunedì 10 agosto 2020) La figlia di Al Bano Jasmine Carrisi dopo il successo del suo primo singolo “Ego” vuole cavalcare l’onda del successo anche grazie alla benedizione della madre Loredana Lecciso Jasmine Carrisi (fonte foto: Instagram, @Jasminecarrisi)Il futuro è dalla sua parte. Jasmine Carrisi si candida ad essere uno dei nuovi volti della musica italiana. Negli scorsi mesi ha rotto il ghiaccio con il singolo Ego che ha raggiunto le 200mila visualizzazioni su Youtube diventando di fatto uno dei brani più ascoltati sul web. Dunque un mix tra la bellezza della madre Loredana Lecciso e il talento del padre Al Bano. Stavolta però è il suo momento, dovrà far emergere il suo talento a scapito di chi la criticherà, ... Leggi su chenews

L’estate ha in serbo molte novità per Loredana Lecciso. Tornata insieme ad Al Bano, la donna è pronta a fare le valige per intraprendere una nuova avventura televisiva. Stando alle ultime indiscrezion ...Il suo primo singolo "Ego" ha raggiunto le duecentomila visualizzazioni su Youtube in pochissimo tempo e continua a essere uno dei brani più ascoltati sul web. Jasmine Carrisi ha ereditato la bellezza ...